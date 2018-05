BREST – Clamoroso in Bielorussia, Diego Armando Maradona sarà “presidente del consiglio d’amministrazione del club e si occuperà dello sviluppo strategico del club oltre a interagire con tutte le sue strutture, comprese le giovanili. Incomincerà a lavorare dopo la fine dei Mondiali [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] in Russia. Nei prossimi giorni il Pibe de Oro terrà una conferenza stampa all’Emirates Palace di Abu Dhabi”.

Questo si legge nella nota ufficiale del club della massima serie del calcio bielorusso.

La Dinamo Brest è settima in classifica con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il 19 maggio, però, affronterà il Bate Borisov nella finale della coppa nazionale.