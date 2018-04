NAPOLI – Diego Armando Maradona è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore del Napoli ha parlato della lotta scudetto e della sua causa con la EA Sports.

Maradona: “La Juventus ha culo…”

«Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri».

Maradona: “Ea Sports? Hanno fatto i furbi…”

«Ho dato mandato ai miei avvocati per la mia immagine raffigurata nella curva della Juve – dice l’argentino, da quest’anno testimonial di Pes, antagonista del videogioco della EA Sports – . Non si può fare così in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà».