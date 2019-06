BUENOS AIRES – Periodo nero per Diego Armando Maradona. Dopo il malore accusato la scorsa estate nel corso di Argentina-Nigeria dei Mondiali, partita che stava seguendo sugli spalti, ha dovuto fare i conti con l’artrosi, con il deterioramento della cartilagine e con l’emorragia gastrica.

In questo momento così delicato per la sua saluta, l’ex attaccante del Napoli non ha potuto fare affidamento sul sostegno della sua famiglia.

Maradona è tornato a parlare del giorno in cui finì in coma a Punta del Este. Le sue dichiarazioni sono riportate da Il Mattino. “L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami”.

Diego Armando Maradona è tornato in Argentina per sottoporsi ad una cura del sonno. Questa terapia ha una durata di 4 giorni. L’ex fenomeno del Napoli e della Nazionale Argentina soffre di questo disturbo da anni, ha provato a combatterlo con dei farmaci ma non è riuscito a guarire. Per questo motivo sta provando questo altro metodo per guarire definitivamente dall’insonnia. La notizia è stata diffusa dall’emittente televisiva “America Tv”.

Maradona ha vinto cinque trofei in Italia con la maglia del Napoli.

Diego Armando Maradona è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista, tecnico dei Dorados. Capitano della nazionale argentina vincitrice del campionato del mondo 1986. Soprannominato El Pibe de Oro, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In Italia ha fatto innamorare una città intera ai tempi del Napoli.

Maradona è arrivato in Campania dalla Spagna a peso d’oro e ha trasformato una buona squadra in un team vincente. Il fenomeno argentino ha giocato a Napoli dal 1984 al 1991. In questi sette anni di Napoli ha giocato complessivamente 259 partite mettendo a segno 115 gol. L’ex numero dieci della Nazionale Argentina è riuscito a vincere cinque trofei durante la sua permanenza a Napoli (due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana).