Maradona smentisce le voci: “Non ho l’Alzheimer e non sto morendo”

ROMA – Diego Armando Maradona, via Instagram, ha voluto negare in prima persona le voci su presunti problemi di salute legati all’Alzheimer.

Nel videomessaggio, l’ex Pibe de Oro se la prende con la stampa e mette in chiaro il suo stato fisico senza giri di parole: “Ciao a tutti. Parlano di Alzheimer, ma non sanno cosa significhi la parola Alzheimer. Si tratta di qualcosa di terribile. Si muore di Alzheimer e io non sto morendo. Io non sto morendo!”.

Maradona poi se la prende con la stampa: “Non sanno fare il loro lavoro. Vogliono fare confusione. E a me non piace la confusione…”.

Fonte: Instagram.