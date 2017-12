MOSCA (RUSSIA) – Maradona ha attaccato di nuovo Mauro Icardi a margine del sorteggio Mondiale. Secondo l’ex fuoriclasse del Napoli non merita la nazionale e al suo posto dovrebbe essere convocato Higuain. Pronta la risposta via social di Wanda Nara ma questa volta l’agente di Icardi ha dovuto fare i conti con la figlia di Maradona, Giannina.

Le dichiarazioni di Maradona su Icardi

“Il ct ha chiamato un Icardi infortunato nonostante avessero Higuain che ha sempre fatto gol. Proprio Icardi che ha la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio e diventare sua rappresentante. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez. Io conosco bene la storia, Wanda ha chiamato Bauza tre volte, ha chiamato Martino quattro volte. Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte avrà chiamato Sampaoli. È tutta una porcheria”.

La replica di Wanda Nara

“Raccomando l’antidoping perché purtroppo in eventi così importanti ci sono sempre persone annebbiate che cercano solo di rovinare questi momenti con invenzioni e affermazioni fuori luogo. È un’ossessione”.

Giannina Maradona ha difeso il padre

A difendere Maradona dalla Nara, però, ci ha pensato la figlia Giannina con un tweet al veleno: “Che pena che, pur avendo dei figli, tu non possa evitare di criticare un’altra persona per il suo passato. Ricordo il tuo di passato e sono felice che tu l’abbia superato. Wanda, le dipendenze non sono uno scherzo e dietro c’è tantissima sofferenza”.

