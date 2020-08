Il Genoa ha deciso di esonerare Davide Nicola per affidare la panchina della squadra a Rolando Maran.

La decisione è arrivata al termine di una stagione davvero sofferta per i rossoblù dato che la salvezza è stata centrata solamente all’ultima giornata.

Riportiamo di seguito il comunicato del Genoa.

“Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran.

Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale.

Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della preparazione.

Rolando Maran nasce a Trento il 14 luglio 1963. Dopo la conclusione della carriera di calciatore, intraprende il percorso di allenatore.

Inizialmente come vice-tecnico nel Chievo Verona, per passare poi alle giovanili prima del Brescia e in seguito del Cittadella. Nel 2002 diventa allenatore della prima squadra del Cittadella.

A seguire siede sulle panchine di Brescia, Bari, Triestina e Vicenza, prima di approdare a Varese, esperienza conclusa con la finale play-off.

Dall’anno seguente assume la conduzione tecnica in Serie A prima del Catania, poi del Chievo Verona e successivamente del Cagliari” (fonte, sito ufficiale del Genoa).