Maratona di Torino domenica 24 novembre annullata per maltempo

TORINO – Annullata, ancora una volta, la maratona di Torino T-Fast 42 k. La 42 km si sarebbe dovuta tenere tre settimane fa ma era stata posticipata per i tanti eventi in città ed è stata annullata anche oggi, domenica 24 novembre, per il maltempo e la piena del Po imminente in città.

La decisione è arrivata poco prima della partenza prevista alle 9:30. Il primo a chiedere l’annullamento era stato il sindaco di Moncalieri, dove la piena del Po è prevista per le 11. Su Facebook, l’annuncio della sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Maltempo: annullata la maratona di Torino. Il Comune di Torino – alla luce delle condizioni meteo e dello stato dei corsi d’acqua che attraversano la città, peggiorate nelle ultime ore rispetto alle previsioni – ha deciso questa mattina (con apposita ordinanza) di non autorizzare lo svolgimento della Maratona di Torino. La decisione di annullare l’evento sportivo è stata assunta in accordo con il Comune di Moncalieri”, si legge sul profilo Facebook della sindaca. (Fonte: Facebook)