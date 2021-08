Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs, rilascia un’intervista a Repubblica in cui parla del futuro e spiazza tutti: “Andare in America ci piacerebbe tantissimo. Lui sceglierebbe Los Angeles, vedremo dove ci porterà il cuore…”.

Nicole Daza racconta di essere ancora frastornata dal suo successo del suo compagno. I due si sono conosciuti casualmente in una discoteca di Milano. Da quel momento non si sono più lasciati.

Chi è Nicole Daza

Nicole è di origini ecuadoriane, vive da anni a Roma e va matta per la moda e i tatuaggi. Insieme a Marcell ha due figli di nome Anthony e Meghan. Con loro vive anche Jeremy nato da una precedente relazione del velocista azzurro.

A settembre dell’anno prossimo, la coppia si sposerà. Nell’intervista alla Repubblica, Nicole ha confessato che “stare con un’atleta non è semplice soprattutto quando sei sotto delle gare importanti perchè comunque a volte sono molto sotto stress. Diciamo che grazie alla mental coach, lui ha iniziato a gestire meglio la sua agitazione che è normale quindi ad oggi devo dire che la situazione è gestibile”.

La vittoria di Marcell è frutto di un grande lavoro:”Quotidinamente lui si allena la mattina e il pomeriggo quindi è molto assente a casa però quando c’è si fa sentire”. L’oro olimpico, per Marcell è stato l’apice: “Di conseguenza noi godiamo della sua felicità e di tutto quello che ha ottenuto”.

I momenti difficili che la coppia ha passato

La coppia ha passato anche dei momenti difficili: “Un monento difficile è stato quando lui era mentalmente pronto per una gara, si metteva in qui blocchi ma arrivava secondo, quella per lui è stata una frustrazione perchè non capiva quale fosse il suo sbaglio”.

Nicole racconta poi il giorno della vittoria: “Ero con degli amici, con mia sorella e c’era anche Anthony (uno dei figli ndr). Quando ha fatto la semifinale in 9″84 mi ha chiamata e mi ha detto ‘Cavolo hai visto cosa ho fatto? e poi niente c’è stata la finale ed è stato davvero qualcosa di fuori, fuori di testa“.

Futuro lontano dall’Italia?

Nicole Daza ha annunciato che il loro futuro potrebbe essere lontano dall’Italia: “Andare in America ci piacerebbe tantissimo, lui mi ha detto che voleva andare in California, in quelle zone lì, Los Angeles, non lo so, vedremo dove ci porterà il cuore”.

Nella scelta conterà molto l’avvenire e gli studi dei figli: “Può essere una cosa produttiva per me, produttiva per lui, produttiva poer i bambini. Noi vediamo un fututo anche per loro, studiare in una scuola diversa fa crescere anche i figli diversamente. Sia io che lui siamo nati in posti diversi, cresciuti in posti diversi forse anche per questo siamo propensi a voler spostarci e a far vedere ai bambini il mondo com’è il mondo”.