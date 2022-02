Marcell Jacobs e Sofia Goggia , ritorno da star: due favole moderne, segnali verso la normalità

Marcell Jacobs e Sofia Goggia, ritorni sorprendenti. Sulla scena da star. Due belle favole moderne. Un altro segnale di un nostro graduale approccio alla normalità. Dopo Sanremo è lo sport a mandare pensieri positivi. Fulmine Jacobs, sei mesi dopo i due ori di Tokyo, è tornato in pista a Berlino – debutto stagionale – e ha sfiorato il record mondiale dei 60 indoor. Un ruggito alla faccia dei rosiconi , perlopiu inglesi. Sofia, meno di due settimane dopo la terribile caduta di Cortina (a 100 all’ora), è tornata sugli sci, ha mandato il relativo video al presidente del CONI Giovanni Malago’ (ancora in quarantena in un albergo Covid di Pechino) ed è apronta a volare in Cina per la discesa del 15 febbraio. ”Ed io, una volta guarito, conto di essere a bordo pista ad applaudirne il coraggio” ha detto a Lei Turrini un Malago’ che si sente “un po’ come Achille sotto la tenda dell’Iliade”. Ed ha aggiunto : “Ma a tirarmi su di morale ha provveduto Sofia, a breve sarà qui in Cina”. FULMINE MARCELL Nel ritiro di Tenerife ha lavorato sodo limanndo centesimi soprattutto sulla partenza. E a Berlino i risultati si sono puntualmente registrati. È uscito dai blocchi “come un siluro e mangiandosi la pista fino al traguardo “ (copyright Francesco Ceniti). Ha dominato in 6”51. È il suo secondo miglior tempo. Splendida la reazione allo sparo (0”139). Un capolavoro. Un ritorno da re. Jacobs sta pensando al Mondiale indoor di Belgrado (marzo), per questo ha messo in agenda due appuntamenti-chiave: 11 marzo a Lodz (Polonia ) e il 17 a Lieven (Francia). Nulla è lasciato al caso. I “BRIVIDI “ SANREMESI DI SOFIA Con una story su Instagram ha dato lei stessa che sta recuperando bene e che è pronta a volare alle Olimpiadi. Di più: per far capire il suo stato d’animo ha completato l’annuncio con “Brividi”, la canzone presentata al Festival di Sanremo da Mahmood e Blanco che hanno commosso tutti (quarta serata)con la cover di Gino Paoli. Ma il loro brano EP in gara è appunto “Brividi “ che è già una hit, al primo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia, record assoluto di ascolti in 24 ore su Spotify. Sofia è sempre sul pezzo.