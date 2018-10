MADRID (SPAGNA) – “Io via dal Real? Non ho ascoltato offerte, nessuno è più madridista di me”. Con queste parole, dette ieri notte in zona mista dopo la sfida col Viktoria Plzen e riportate dalla stampa spagnola, il brasiliano Marcelo ha smentito di voler lasciare il club campione del mondo in carica.

L’esterno sinistro ha poi polemizzato con la stampa: “è dura quando non si vince, però a parlare di crisi siete voi giornalisti che tentate di danneggiare il nostro spogliatoio.

Tutta la stampa cerca di farlo, e credo che a spingervi sia l’invidia perché voi non sapete giocare al calcio”.

Intanto il successo di misura sui ceki è valso a Julen Lopetegui la conferma sulla anchina ‘merengue’ almeno fino al ‘Clasico’ di domenica. “Lopetegui al Camp Nou? E’ meraviglioso – è stato il commento di Marcelo -, visto che per me sta facendo un lavoro stupendo”.

