Marcelo pubblica foto del figlio con la maglia della Roma, arriva il commento di Totti su Instagram

MADRID – Il fuoriclasse del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana Marcelo ha pubblicato su Instagram una foto con i due figli. Il più grande, Enzo, ha posato con la maglia della Roma. Questa immagine è piaciuta molto a Francesco Totti che ha lasciato un commento sotto al post del brasiliano scrivendo: “Maglia top! Grandissimo!”. La risposta di Marcelo non si è fatta attendere: “Idolo, un abbraccio grande!”.

Ennesima dimostrazione di come Francesco Totti sia molto amato dalle parti di Madrid anche grazie alle sue prestazioni in Champions League con la maglia della Roma. Ricordiamo che Totti è il marcatore più vecchio nella storia della massima competizione europea per club.

Marcelo, gli ultimi aggiornamenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Esses dois sao demais! 😂❤️ Un post condiviso da Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) in data: Feb 7, 2019 at 12:01 PST

Visualizza questo post su Instagram Training!!! Work Hard! #M12 Un post condiviso da Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) in data: Feb 5, 2019 at 10:30 PST