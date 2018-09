ROMA – Marcelo alla Juventus per continuare a giocare con Cristiano Ronaldo, suo amico e compagno di squadra, nel Real, per tanti anni. La voce si insegue da settimane ed ora a parlare è il diretto interessato: “Io alla Juventus? Sui social girano tante sciocchezze e alcuni opinionisti credono cose che non esistono. Mi sento motivato come Vinicius che ha 18 anni e voglio chiudere qui la mia carriera. Sono molto felice nel Real, la gente sa che questa è la mia casa e ho ancora molti anni di contratto davanti a me”.

Il terzino brasiliano 30enne ha parlato in un intervista a Real Madrid Tv: il suo contratto andrà in scadenza nel 2022, quando lui di anni ne avrà 36. Marcelo ha aggiunto dicendo che “questo è il miglior club del mondo e io voglio sempre giocare nel miglior club del mondo. Sono contento di poter affrontare questo tema perché da quando sono arrivato girano voci e per è stato difficile dimostrare di voler restare e dare sempre il massimo per il Real”.