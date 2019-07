Marcelo jr, il video con la rovesciata in spiaggia che ha stupito tutti

MADRID – Il figlio di Marcelo continua a regalare magie. Enzo, primogenito di Marcelo, ha 13 anni ed è già una stella del settore giovanile del Real Madrid. Adesso sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in famiglia ed è impegnato in numerosi tornei di foot volley (la pallavolo giocata con i piedi) con il padre.

Nel corso di una di queste partite, Marcelo jr è stato protagonista di una rovesciata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un numero degno del talento del papà. Il terzino sinistro del Real Madrid, dopo aver ammirato il gesto tecnico del figlio, è andato a festeggiarlo con un abbraccio caloroso.

Il calciatore brasiliano è uno dei calciatori più tecnici del Real Madrid e sembra aver trasmesso il suo talento smisurato al figlio. Il terzino sinistro è stato mesi al centro di voci di mercato. In molti giuravano sul suo addio al Real Madrid per trasferirsi alla Juventus ma queste voci sembrano cessate dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane.

L’allenatore francese, capace di vincere tre Champions League consecutive sulla panchina del Real Madrid, ha messo il veto alla sua cessione. Zidane stravede per l’esterno brasiliano e non è disposto a cederlo per nessun motivo. Il Real Madrid vuole tornare protagonista e per farlo ha bisogno del talento dell’esterno difensivo brasiliano.

Marcelo non è solamente un terzino, è un calciatore a tutto campo. La sua fase offensiva è straordinaria quanto quella difensiva. La Juve lo avrebbe voluto su consiglio di Cristiano Ronaldo ma al momento il Real Madrid lo ha tolto dal calciomercato perché vuole tornare protagonista il prossimo anno sia in Spagna che in Europa.

Il video da YouTube con la magia di Marcelo jr nel corso di una partita di foot volley. La sua rovesciata ha lasciato tutti con la bocca aperta.