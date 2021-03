Marchisio sindaco: Marchisio dice no alla candidatura a Sindaco di Torino: “La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri”

Marchisio non sarà candidato sindaco a Torino: era stato indicato come potenziale candidato del Pd (Foto d’archivio Ansa)

Claudio Marchisio non sarà candidato sindaco a Torino. L’ex centrocampista della Juventus ha smentito in prima persona l’ipotesi avanzata dai giornali negli scorsi giorni. Marchisio era stato indicato come candidato del Pd alle elezioni amministrative.

“La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri”. Così ha risposto Marchisio quando le voci sul suo conto cominciavano a essere pressanti. E chissà che il Pd non ci avesse pensato davvero. Dopo una cocente sconfitta che aveva portato all’elezione della grillina Appendino, il Partito Democratico punta senz’altro a riconquistare uno dei suoi feudi tradizionali (perlomeno in epoca moderna).

E quale nome migliore di Marchisio? Ex giocatore anomalo fuori dal campo: testa sulle spalle, niente veline ma attenzione ai temi di attualità. Nei mesi scorsi ha anche scritto degli articoli per il Corriere della Sera. Peccato che abbia detto no.

Marchisio e quella frase che faceva pensare a una candidatura

Tutto era nato da una frase pronunciata da Marchisio durante un evento pubblico. “Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci”.

Pare che a quel punto il segretario del Pd Nicola Zingaretti avesse chiesto al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ ex calciatore juventino. Visto che le amministrative verranno rinviate, avrebbe avuto tempo per valutare se impegnarsi oppure no. Invece ha sciolto la riserva subito. E Zingaretti, in questo momento, forse ha altro a cui pensare.