SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – Oltre 40.000 persone hanno assistito all’amichevole che ha segnato l’esordio con la maglia dello Zenit San Pietroburgo di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus è entrato in campo nei 10′ finali della partita vinta 1-0 dallo Zenit contro il Kairat Almaty grazie alla rete realizzata da Sebastian Driussi al 32′.

E’ stato un momento molto emozionante, che è diventato virale sui social network per l’ovazione da parte di tutto lo stadio. I tifosi dello Zenit sono felicissimi di avere in rosa un calciatore di questa caratura internazionale con una bacheca ricca di trofei.

Al termine della partita, Marchisio ha ribadito i momenti che lo hanno spinto a scegliere lo Zenit San Pietroburgo dopo la lunghissima militanza con la maglia della Juventus: “Non ho avuto dubbi nello scegliere lo Zenit. Mi piace il club e mi piacciono le sue ambizioni. Dopo aver lasciato la Juventus avevo promesso che non avrei firmato per nessuna squadra italiana, ma volevo comunque trovare un club che condividesse i miei valori.

Sono rimasto impressionato dallo stadio e dal modo in cui i tifosi sostengono la squadra. Per prima cosa ho parlato con Criscito e gli ho chiesto di consigliarmi un buon ristorante. Mimmo mi ha confermato che questo è un club speciale con tifosi fantastici”.

Claudio Marchisio fa il suo esordio in maglia Zenit: l’ingresso in campo segna un nuovo inizio per la leggenda juventina 💪

credit: Roberta Sinopoli/Instagram pic.twitter.com/xayrNVNdHB

— Goal Italia (@GoalItalia) 10 settembre 2018