TORINO – Claudio Marchisio, ex calciatore che è stato per anni una bandiera della Juventus, ha attaccato duramente tutti gli italiani che non rispettano le norme fissate dal governo per combattere il contagio da coronavirus. Marchisio lo ha fatto pubblicando una foto toccante di una infermiera crollata al termine di un estenuante turno di lavoro con la seguente didascalia:

Marchisio furioso su Instagram: “Rispettate le norme anti coronavirus, siete delle m…”.

“A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda.A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare a una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una m…?”.

Marchisio ha legato gran parte della carriera alla Juventus, club con cui ha vinto sette campionati di Serie A consecutivi (dal 2011-12 al 2017-18), uno di Serie B (2006-07), tre Supercoppe italiane (2012, 2013 e 2015) e quattro Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2017-18). Vanta inoltre la vittoria di un campionato di Prem’er-Liga con lo Zenit San Pietroburgo (2018-19).

Come scrive Wikipedia, ha fatto parte della nazionale olimpica, con cui nel 2008 ha dapprima vinto il Torneo di Tolone e poi partecipato ai Giochi di Pechino 2008. In azzurro è stato semifinalista all’Europeo Under-21 di Svezia 2009, finalista all’Europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup di Brasile 2013; con la nazionale maggiore ha inoltre partecipato a due Mondiali (Sudafrica 2010 e Brasile 2014).

È stato inoltre inserito per due anni consecutivi (2011 e 2012) nella squadra dell’anno AIC e nella squadra della stagione della UEFA Champions League nel 2014-15.