Marco Borriello con Bianca Brandolini d’Adda, la FOTO su CHI

MILANO – Appesi gli scarpini al chiodo, Marco Borriello ha continuato a “segnare gol” nella vita privata. Chi lo ha immortalato in compagnia di Bianca Brandolini d’Adda, modella ed attrice francese con forme mozzafiato. Bianca Brandolini d’Adda non è nuova al pubblico italiano perché in passato le è stata attribuita dalle riviste di gossip una relazione sentimentale con Lapo Elkann.

Marco Borriello con Bianca Brandolini a Milano

Marco Borriello e Bianca Brandolini d’Adda si frequenterebbero da qualche mese. Chi li ha paparazzati a Milano, città che Borriello conosce molto bene per aver indossato a lungo la maglia del Milan.

Stando a quanto riportato da Chi, Marco Borriello avrebbe conquistato un’altra showgirl del mondo dello spettacolo dopo Belen Rodriguez, Camila Morais, Cristina Buccino e Gilda Ambrosio.

Marco Borriello ha lasciato il calcio giocato a fine gennaio dopo una deludente esperienza tra le fila dell’Ibiza. Il 30 gennaio 2019 ha annunciato, tramite il proprio profilo Instagram, di aver rescisso consensualmente il contratto con il club, concludendo l’esperienza spagnola con sole 7 presenze e nessuna rete a referto. Ha deciso di abbandonare il calcio giocato dopo aver vestito moltissime maglie in Italia e all’estero. Tra le sue esperienze più importanti, vanno ricordate quelle con Milan, Juventus e Roma. Borriello ha anche vestito la maglia della Nazionale Italiana.