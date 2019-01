IBIZA – Marco Borriello ha rescisso il suo contratto con l’Ibiza dopo sette presenze e zero gol. Lo ha spiegato lo stesso Borriello attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

“Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Amadeo Salvo e a tutto lo staff, oltre che alla città di Ibiza. Faccio inoltre un grande in bocca al lupo alla squadra, del quale resterò sempre tifoso. Anche per questo ho deciso di risolvere anticipatamente il contratto, al fine di consentire alla società di operare nel migliore dei modi sul mercato invernale per il perseguimento degli obiettivi prefissati” “Termina pertanto la mia avventura calcistica in città, ma proseguirà il progetto sportivo con l’U.D. Ibiza. Resterò quindi al fianco del Presidente, dal quale ho il desiderio di apprendere quanto più possibile in vista della mia prossima esperienza professionale”.

Gli ultimi post Instagram di Borriello

