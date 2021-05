Marco Cecchinato in finale all’Emilia Romagna Open: battuto Munar in tre set (7-6, 1-6, 6-1) FOTO ANSA

Finale centrata all’Emilia Romagna Open per Marco Cecchinato. Il tennista siciliano (n.104 del ranking) è approdato all’ultimo atto del nuovo ATP 250, battendo per 7-6(2), 1-6, 6-1, dopo due ore e quaranta minuti di gioco, lo spagnolo Jaume Munar, n.80. E torna così a giocare una sfida per il titolo sette mesi e mezzo dopo quella del “Sardegna Open” lo scorso ottobre.

Cecchinato, sabato 29 maggio la finale a Parma

“Bellissimo giocare di fronte al pubblico: ti dà la carica” le parole di Cecchinato a fine match. Per l’azzurro è la quinta finale in carriera: ha vinto quelle di Umago e Budapest nel 2018 e di Buenos Aires nel 2019, mentre ha perso quella del “Sardegna Open”. Domani, sabato 29 maggio, affronterà uno tra Korda e Paul, a caccia del quarto titolo in carriera. La finale in diretta su Sky Sport Uno alle 15.15.