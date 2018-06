ROMA – La semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros sarà per lui importantissima anche dal punto di vista economico. Basta guardare tra le pagine del sito ufficiale dell’Atp per vedere come il 25enne di Palermo abbia intascato in questa stagione, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] fino alla scorsa settimana, 255.932 dollari, poco più di 219 mila euro. ​Il premio per la semifinale raggiunta al Roland Garros vale 570 mila euro. Più del doppio.

Se Cecchinato dovesse centrare la finale, arriverebbe a 1.120.000 euro. Chi vincerà il Roland Garros porterà a casa 2.200.000 di euro.