PISA – “Il Pisa Sporting Club è in lutto per la prematura scomparsa di Marco Deri, per molti anni membro del nostro staff sanitario e amico di tutti noi.

Il Presidente Giuseppe Corrado a nome di tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco in questo dolorosissimo momento. Ti ricorderemo sempre con affetto e commozione, Ciao Marco!

La società si è già attivata con gli organi competenti per poter ricordare Marco questa sera in occasione della gara Pro Piacenza-Pisa”

Marco Deri, ex massaggiatore del Pisa calcio, non ce l’ha fatta, è morto a 51 anni a causa della sclerosi lateriale amiotrofica (Sla). Come scrive tgcom24.mediaset.it, quattro anni fa, aveva già visto suo fratello morire per la stessa malattia non voleva rimanere intrappolato nel suo stesso corpo e ha rifiutato la tracheotomia. “Lasciatemi andare”, ha detto ai medici un giorno prima di volare via.