SIENA – La gaffe di Marco Magi, preparatore dei portieri del Rapolano, squadra toscana che partecipa al campionato di Terza categoria, spopola sui social. Magi sta descrivendo la realtà calcistica del Rapolano quando è stato protagonista di una “uscita a vuoto”: “Qui il calcio è bellissimo, ma come la fi** non c’è niente”.

Dopo questa sua frase inaspettata ed a luci rosse, in studio è calato il gelo. Magi era ospite, insieme ad alcuni componenti della squadra tra cui l’allenatore del Rapolano, alla trasmissione Mondo Dilettanti che va in onda su Siena Tv.

L’intervento di Marco Magi può essere visualizzato al seguente indirizzo: www.radiosienatv.it.

“Qui il calcio è bellissimo, ma come la fi** non c’è niente”: la frase del dirigente sportivo fa scoppiare l’ilarità in diretta tv https://t.co/Si7o3qIr1X pic.twitter.com/ptUDj0gJYK

— Paolo Di Martino (@Cascavel47) 7 febbraio 2019