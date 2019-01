MILANO – Marco Materazzi sfotte la Juventus su Instagram. L’ex calciatore dell’Inter ha scritto: “Triplete a San Siro, gli interisti lo fanno meglio” e ha postato una foto in compagnia di altri due eroi del Triplete, Cristian Chivu e Dejan Stankovic. I tre ex calciatori dell’Inter erano a San Siro per la partita di Coppa Italia contro la Lazio. E’ un chiaro sfottò nei confronti della Juventus che ieri è stata demolita dall’Atalanta, è stata eliminata dalla Coppa Italia, e ha fallito l’obiettivo Triplete. I bianconeri restano in corsa solamente per scudetto e champions League.

Per vincere il Triplete è necessario trionfare in tutte e tre le competizioni nell’arco della stessa stagione. Impresa riuscita all’Inter nel 2010 sotto la guida di Josè Mourinho. L’Inter sconfisse la Roma in campionato e Coppa Italia ed ebbe la meglio del Bayern Monaco, con doppietta di Diego Milito, nella finalissima di Champions League.

Marco Materazzi su Instagram