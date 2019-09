Marco Schiavino gol centrocampo video YouTube Paganese-Monopoli 2-0

PAGANI – Buona la seconda per la Paganese. La squadra di Pagani, ha riscatto il ko nella prima giornata del campionato di Serie C contro la Viterbese Castrense (1-2) vincendo per due a zero contro il Monopoli. Si trattava di una partita molto difficile perché il Monopoli aveva iniziato il campionato italiano di calcio di Serie C con un successo contro la Vibonese. Quindi, dopo questa partita, entrambe le squadre hanno tre punti in classifica dopo due giornate di campionato.

La Paganese ha vinto 2-0 contro il Monopoli grazie ad una doppietta realizzata da Schiavino. La prima rete è stata un capolavoro. Il gol del momentaneo uno a zero della Paganese sul Monopoli siglato da Schiavino è la fotocopia della rete segnata da Alessandro Florenzi durante un famoso Roma-Barcellona di Champions League. Molti hanno paragonato il gol di Schiavino a quello di Maradona ma in realtà è più simile a quello messo a segno da Florenzi in Champions League.

Serie C, il tabellino di Paganese Calcio-Monopoli 2-0, partita decisa dalla doppietta di Schiavino.

PAGANESE CALCIO 1926 (3-5-2): 1 Baiocco; 23 Schiavino, 13 Stendardo, 5 Mattia; 14 Carotenuto, 8 Caccetta, 21 Bonavolontà(35′ 7 Gaeta), 20 Capece, 27 Perri(37’st 6 Bramati); 9 Alberti(27’st 10 Scarpa), 11 Diop. All.: Erra.

A disp.: 22 Scevola, 30 Campani; 4 Sbampato, 16 Dammacco, 19 Lidin, 24 Acampora, 26 Guadagni.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): 1 Antonino; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante(13’st 32 Nanni); 30 Hadziosmanovic(1’st 21 Rota), 4 Giorno, 17 Donnarumma(1’st 31 Tazzer), 15 Antonacci; 20 Carriero(20’st 10 Triarico); 23 Fella(1’st 9 Cuppone), 11 Mendicino. All.: Roselli.

A disp.: 22 Menegatti; 5 Arena, 6 Pecorini, 16 Maistrello, 18 Tuttisanti, 19 Mariano, 25 Carannante.

Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli di Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Ammoniti: Gaeta(P); Ferrara, Carriero, De Franco, Giorno(M).

Espulsi: -. Note: Recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; angoli 5-5; campo in discrete condizioni; cielo poco nuvoloso; divisa azzurra per la Paganese, biancoverde per il Monopoli. Spettatori totali – di cui 52 da Monopoli.

Marco Schiavino il gol da centrocampo alla Florenzi.

Il video caricato su YouTube da “ELEVEN SPORT ITALIA” con gli highlights di Paganese-Monopoli di Serie C con la rete segnata da centrocampo da Marco Schiavino.