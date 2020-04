ROMA – La Roma è in lutto per le scomparse di Piero Gratton, “papà” del lupetto giallorosso, e Marco Scisciola, ex allenatore delle giovanili capitoline.

La Roma ha ricordato il suo vecchio allenatore Marco Scisciola con il seguente post pubblicato su Twitter:

“L’ #ASRoma piange la scomparsa di Marco Scisciola, tecnico da 10 anni al servizio del settore giovanile. Ai familiari va il nostro più caloroso abbraccio”.

Piero Gratton è morto, la Roma lo ricorda così sul suo sito internet.

Poi la Roma ha ricordato anche Piero Gratton con un lungo articolo pubblicato sul sito internet ufficiale del club giallorosso (asroma.com). Riportiamolo di seguito.