Marco Verratti derubato nella villa a Ibiza. Furto clamoroso (non per l’evento in sé semmai per l’entità del valore della refurtiva) nella villa di lusso affittata per le vacanze da Marco Verratti e signora, Jessica Aidi.

Che le rapine in villa prendano di mira i ricchi calciatori è ormai un trend nel mondo criminale.

Ma a far notizia sono i quasi tre milioni di euro in oggetti, contanti, orologi e preziosi rubati. La polizia spagnola s’è messa sulle tracce dei ladri, finora con pochi risultati.

Villa affittata da Ronaldo il Fenomeno (290mila euro a settimana)

Il posto è molto isolato. Verratti ha preso in affitto alla cifra di 250.000 sterline (290.000 euro) a settimana la villa di Ronaldo “il Fenomeno”. Si trova su un’isola privata chiamata Sa Ferradura, al largo della costa settentrionale di Ibiza.

I ladri hanno approfittato di un’uscita della famiglia Verratti per introdursi in casa e far piazza pulita del ben di Dio che hanno trovato.