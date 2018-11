PARIGI – Marco Verratti è stato fermato a Parigi dalla polizia mentre rientrava a casa alla guida della sua auto, dopo una serata con amici. Secondo l’Equipe, gli agenti hanno constatato un tasso di alcolemia di 0,49 mg/l, l’equivalente di un paio di bicchieri di vino (la soglia massima di 0,25mg). Comunque troppo per un neopatentato come il centrocampista azzurro che, secondo la normale procedura, è rimasto in commissariato, nel 13esimo arrondissement parigino, per tre d’ore per far scendere la percentuale di alcol nel sangue. Il giocatore sarà riconvocato e rischia una lunga sospensione della patente in quanto neo-patentato.

Verratti, che stasera affronta con il suo Psg il Lilla nel match di Ligue 1 e martedì sarà protagonista nella sfida di Champions League al San Paolo contro il Napoli, si è già scusato con lo staff del club e sarà probabilmente sanzionato per non aver rispettato il codice etico.

Giorni fa il centrocampista aveva polemizzato con la stampa francese: “Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”.