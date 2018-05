ROMA – “Abbiamo creduto che quest’anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro grande sostegno. Ho dato tutto per questa squadra, forse è arrivato il tempo in cui i nostri percorsi si dividano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo”: sono le parole di Marek Hamsik al sito slovacco Pravda che di fatto mettono la parola fine alla sua esperienza decennale con la maglia del Napoli.

Un altro indizio di una sua possibile cessione in estate, direzione Cina. Dichiarazioni che si aggiungono a quelle del padre del giocatore che ha confermato la volontà del figlio di provare un’altra esperienza: “Il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli, ci sono tre club cinesi su di lui. Va via al 60%, tra l’altro lui ha già parlato con il presidente”.