TORINO – Giornata da ricordare per Marek Hamsik che ha riscritto la storia del Napoli Calcio. Poco prima del 40′ di Torino-Napoli, ha segnato il gol che gli ha permesso di agganciare Diego Armando Maradona in vetta alla classifica marcatori del Napoli a quota 115 gol.

Marek Hamsik bandiera del Napoli

Per la squadra partenopea è il terzo calciatore con più presenze in tutte le competizioni nella storia del club, dopo Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505), il primatista di presenze nelle competizioni europee, il secondo marcatore di sempre in Serie A (alle spalle di Antonio Vojak) ed il primo marcatore di sempre in tutte le competizioni a quota 115 gol (titolo condiviso con Diego Armando Maradona). Con la sua Nazionale è il secondo calciatore con più presenze (primo tra quelli in attività), dopo Miroslav Karhan (107), ed il terzo per numero di gol segnati (secondo in attività).

Nel 2008 è stato nominato migliore calciatore giovane dall’Associazione Italiana Calciatori, mentre nel 2011, 2016 e 2017 è stato inserito, sempre dall’AIC, nella squadra dell’anno. Nel 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 è stato premiato come calciatore slovacco dell’anno. È stato inoltre inserito nel 2015 nella squadra della stagione della UEFA Europa League.

