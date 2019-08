Margarita Plavunova morta atletica malore improvviso

TAMBLOV OBLAST – Grave lutto per l’atletica russa. Margarita Plavunova, atleta con un passato da modella, è morta a Tamblov Oblast, nella sua terra natale, mentre si stava allenando. La federazione parla di arresto cardiocircolatorio, i media locali citano come probabile causa il pesante carico di lavoro per inseguire il sogno Tokyo 2020.

La sua morte è stata confermata anche dalla pagina Instagram del suo ragazzo, l’atleta Pasha Sedykh. La Pravda riferisce che Plavunova è stata trovata morta sul ciglio di una strada in un villaggio nel distretto di Morshansky nella parte occidentale della Russia.

Secondo i media russi, la Plavunova è morta per insufficienza cardiaca acuta. La sua morte, secondo Sports Express in Russia, avvenne il 19 agosto. Secondo il quotidiano, è stato un decesso inaspettato perché non era noto che Margarita Plavunova soffrisse di problemi di salute.

Prima di intraprendere la carriera di atleta professionista, Margarita Plavunova aveva sfilato molti anni come modella diventando molto popolare sui social network, tra i suoi follower c’erano molti nomi noti in Russia, tra loro anche la star del calcio Alexander Kerzhakov. Plavunova ha dichiarato tempo fa a Kirov-Portal che il suo ragazzo non era geloso dei suoi numerosi ammiratori sui social network.

Margarita Plavunova era specializzata sia nella velocità che negli ostacoli. Aveva iniziato la sua carriera da atleta vincendo i 60 metri nel corso dei campionati studenteschi. Poi si è messa in evidenza in gare internazionali sui 100 e i 400 metri. Da qualche tempo stava svolgendo sedute di allenamento massacranti per conquistare i risultati necessari per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tornando alla ricostruzione della sua morte, Margarita Plavunova sarebbe caduta in un prato mentre si allenava durante un periodo di vacanza nella sua regione. E’ stata trovata da alcuni residenti locali che hanno chiamato immediatamente l’ambulanza ma non c’è stato niente da fare.

Il funerale si è svolto oggi a Kotovsk. “Circa 200 persone sono venute a salutare Margarita. Tra loro c’erano parenti, amici, i suoi istruttori e tecnici”, ha riferito la Federazione Russa.