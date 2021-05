Maria Marotta chi è , età, altezza, marito Pasquale Sorrentino, figli, vita privata, primo arbitro donna in Serie B, vero nome, biografia e carriera dell’arbitro italiano. E’ stata il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie B.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Maria Marotta

Marotta è nata il 23 febbraio 1984 (età 37 anni), San Giovanni A Piro. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che questo è anche il suo nome di battesimo. Maria Marotta è un arbitro di calcio italiana, fresca del debutto assoluto in Serie B nel corso di Reggina-Frosinone 0-4.

Il marito Pasquale Sorrentino, i figli: vita privata di Maria Marotta

L’arbitro è sposata con Pasquale Sorrentino, vice sindaco di San Giovanni a Piro (città dove è nata). Non sappiamo se ha figli o meno. In generale, sappiamo pochissimo della sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce parlare di calcio.

Maria Marotta nella storia del calcio italiano, è il primo arbitro donna a debuttare in Serie B in Reggina-Frosinone 0-4

Come detto, questa è una giornata speciale per Maria perché è stata il primo arbitro donna a debuttare in Serie B. Ha diretto con grande autorità Reggina Frosinone 0-4, con solamente tre ammonizioni in tutta la gara. Ha arbitrato all’inglese e si è fatta rispettare. Adesso, il suo prossimo sogno, è il debutto in Serie A.