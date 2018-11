NIZZA (FRANCIA) – Ennesimo colpo di testa per Mario Balotelli. E questa volta il termine è decisamente quello più adatto. L’attaccante del Nizza, da poco rientrato nel giro della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, ha postato una foto della sua ultima capigliatura su Instagram.

Un look davvero estremo che ha raccolto molti like ma anche molteplici critiche. Mario Balotelli lo ha definito look da “ultimo dei Mohicani” ed effettivamente la sua acconciatura ricorda molto da vicino quella della popolazione nativa dell’area dell’attuale New England.

Tra le prese in giro più divertenti, registriamo quella del fratello Enock Barwuah, che ha postato l’emoticon di un cavallo, e quella della pallavolista Veronica Angeloni che ha definito la capigliatura di Balotelli “terribile”.

