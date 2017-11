NIZZA (FRANCIA) – Mario Balotelli letteralmente scatenato nel corso della partita di Europa League tra il Nizza e lo Zulte Waregem.

L’attaccante italiano ha segnato il primo gol su calcio di rigore, con tanto di esultanza con inchino, e il raddoppio con un tocco da bomber di razza.

