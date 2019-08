Mario Balotelli al Flamengo: mai nessun italiano. E il fratello al Boavista

ROMA – Vestirà un glorioso rossonero Mario Balotelli? Sembra di sì, ma dall’altra parte dell’Atlantico, sta pensando di accettare la proposta del Flamengo. Nell’avventura brasiliana sarebbe seguito anche dal fratello Enoch, destinazione Boavista, sempre nello stato di Rio de Janeiro.

Supermario e l’agente Mino Raiola si sono affidati all’intermediazione dell’agente Fifa Andrea Cattioli, il quale ha recapitato un offerta per un contratto di due anni e mezzo. I contatti sono descritti frenetici, Mario avrebbe accettato, si lavora a un corrispettivo economico che non lo scontenti troppo.

L’attaccante è svincolato, si allena per conto suo a Brescia, dopo l’esperienza in Francia cercherà il rilancio in Brasile. Il Marsiglia lo ha apprezzato ma infine scaricato, al Flamengo stanno allestendo uno squadrone, con gli arrivi di Dani Alves e Filipe Luis. Mai nessun italiano ha indossato la magia a bande rossonere orizzontali della squadra che fu di Zico. (fonte Skysport)