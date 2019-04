Mario Balotelli a San Siro per Inter-Atalanta, il suo Marsiglia ha perso ieri

MILANO – Mario Balotelli ha deciso di sfruttare la giornata di vacanza concessa dal Marsiglia per tornare in Italia. Super Mario è stato immortalato dalle telecamere di Sky Sport mentre era nella tribuna autorità di San Siro per seguire la partita di cartello tra la sua ex squadra l’Inter e l’Atalanta. Partita molto importante in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Mario Balotelli sta brillando in Francia ma ieri il Marsiglia è andato ko.

Ko per il Marsiglia a Bordeaux e per il Lione, battuto in casa dal Digione che sale così al terz’ultimo posto. Pareggi per Monaco, St Etienne e Rennes. A Bordeaux hanno deciso un rigore di Kamano al 27′ pt e il gol di De Preville (26′ st), arrivato due minuti dopo l’ingresso di Mario Balotelli al posto di Payet. In classifica il Lione resta terzo a 56 punti, davanti a St Etienne (50) e Marsiglia (48).

Mario Balotelli è arrivato al Marsiglia nel corso del calciomercato di riparazione di gennaio e si è subito imposto con il suo nuovo club. Sotto la guida tecnica dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, Super Mario ha segnato la bellezza di sette gol in nove partite. Queste prestazioni potrebbero portarlo nuovamente in Nazionale.

Il quadro della 31/ma giornata.

Bordeaux-Marsiglia 2-0.

Lione-Digione 1-3.

Amiens-St. Etienne 2-2.

Angers-Rennes 3-3.

Guingamp-Monaco 1-1.

Nimes-Caen 2-0.

Reims-Lilla da giocare.

Tolosa-Nantes da giocare.

Nizza-Montpellier da giocare.

Paris SG-Strasburgo da giocare.