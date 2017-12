NIZZA (FRANCIA) – Da “sBalo”. Mario Balotelli sta conquistando Nizza segnando gol a ripetizione.

Super Mario è arrivato a quota sedici reti in ventuno partite. La squadra sta lottando per un posto nella prossima Europa League e la rinascita del club passa per le prodezze di Balotelli.

L’ex attaccante del Milan ha deciso l’ultima partita di campionato contro il Bordeaux ed è stato protagonista di una giocata con il tacco quasi impossibile.

Video dal Corriere della Sera