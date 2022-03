Mario Balotelli, nuovo tatuaggio sotto l’occhio sinistro (la scritta MB 459) con ‘frecciata’ alla Nazionale

Mario Balotelli non è riuscito a convincere Roberto Mancini a convocarlo per gli spareggi Mondiali ma si è comunque preso la scena con un nuovo tatuaggio molto particolare… Infatti molti lo hanno interpretato come una frecciata alla Nazionale. Balotelli si è tatuato la scritta MB 459 sotto l’occhio sinistro. Andiamo a spiegare il significato di questo tatuaggio.

Mario Balotelli, il nuovo tatuaggio con riferimento alla Nazionale

Come detto, Super Mario si è tatuato una scritta sotto il suo occhio sinistro. MB è facilmente spiegabile, in quanto sono le iniziali del suo nome e cognome (M di Mario e B di Balotelli). 459 è meno intuitivo e quindi lo spieghiamo di seguito. 45 è il numero di maglia che aveva ai tempi dell’Inter, al momento del suo esordio nel calcio dei professionisti. Quindi questo numero ha un grande significato sportivo e professionale per lui. E il 9? E’ il numero di maglia che indossava quando era il centravanti titolare della Nazionale Italiana di Calcio. Maglia azzurra che spera di indossare nuovamente…

Mario Balotelli e la delusione per non essere stato convocato per gli spareggi Mondiali

Come sappiamo, l’Italia ha fallito clamorosamente la qualificazione ai Mondiali in Qatar perdendo in casa contro la piccola Macedonia del Nord. Balotelli non ha giocato perché non è stato convocato da Mancini ma questa volta ci aveva sperato veramente… Infatti era stato convocato nel ritiro azzurro subito precedente alla partita ma poi Mancini ha deciso di non portarlo riconvocando Belotti (recuperato in extremis da un infortunio) e naturalizzando Joao Pedro (che effettivamente ha esordito proprio contro la Macedonia del Nord).