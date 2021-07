Mario Balotelli riparte dalla Turchia. SuperMario è infatti un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor. “Oggi – ha annunciato il club turco su Twitter – è avvenuto un trasferimento storico. Mario Balotelli, stella del calcio mondiale, ha firmato un contratto di tre anni con la nostra squadra”.

L’attaccante classe 1990 è arrivato nelle scorse ore in Turchia in compagnia del suo agente Mino Raiola, ha visitato le strutture del club, sostenuto le visite mediche e siglato il contratto triennale con il club neopromosso nella Super Lig turca.

Mario Balotelli riparte dalla Turchia. Triennale con l’Adana Demirspor: “Quanto odio degli italiani verso di me”. Le sue parole

“Ho visto tanti insulti nei miei confronti – le sue parole sui social – e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione ma con questo a cosa serve scrivermi: “sei scarso”, “stai a casa”, “non vali niente”, “non sei italiano”… Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere: non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato. Comunque, ora, forza Italia tutti insieme”.