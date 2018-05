ROMA – Mario Balotelli vuole la serie A. Dopo aver ritrovato l’azzurro della Nazionale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] adesso sogna di tornare a giocare in Italia. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti squadre europee, ma non solo: i canali con i club italiani sono già aperti, come svela il servizio di Carlo Laudisa sulla Gazzetta Dello Sport in edicola oggi.

Balotelli, che può lasciare il Nizza con un indennizzo di 10 milioni,piace al Marsiglia e all’Arsenal, e poi c’è Lucien Favre, l’allenatore che lo ha rigenerato al Nizza: lo porterebbe volentieri con sé al Borussia Dortmund. Si muove qualcosa anche in Italia, dove Raiola ha tenuto contatti con Roma e Napoli. Se De Laurentiis ha chiuso la porta, i giallorossi lasciano sottotraccia una pista aperta, specialmente in caso di partenza di Schick. Occhio anche a Genoa e Parma, che ci pensano.