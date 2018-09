NIZZA (FRANCIA) – Mario Balotelli nella bufera dopo la prestazione choc in Nazionale contro la Polonia. Il calciatore non si è impegnato in campo e ha mostrato una forma fisica lontana da quella migliore.

Da qui l’approfondimento dell’Equipe che ha svelato che Super Mario, a inizio ritiro, pesava la bellezza di 100 kg, 12 sopra il suo peso forma di 88 kg. Dopo alcuni duri allenamenti, è riuscito a scendere a 94 kg per la sua prima partita di campionato contro il Lione. Ma non è ancora abbastanza e Balotelli deve perdere ancora 6 kg per tornare a una forma fisica accettabile.

Balotelli è in sovrappeso, se ne è accorto anche Boniek in occasione di Polonia-Italia: «Vorrei avere una nazionale come quella italiana – ha detto l’ex calciatore della Juventus al Corriere dello Sport – con tanti giocatori bravi e forti, ma com’è che rendono il 50-60 per cento di quello che rendono nel club? E poi c’era un giocatore con 15 chili di sovrappeso. Era Balotelli? Non lo so… Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato».