Mario Mandzukic rinnova il contratto con la Juventus fino al 2021.

TORINO – Mario Mandzukic ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2021. Orgoglio e felicità. Se si potesse riassumere con due parole lo stato d’animo di Mario Mandzukic dopo la firma del rinnovo del contratto con i bianconeri fino al 2021, probabilmente i termini da usare sarebbero questi due. «Si, sono orgoglioso di fare ancora parte della Juve – spiega ai microfoni di Juventus Tv – Ringrazio il Club e tutte le persone che ci lavorano per la fiducia: sono felice e voglio continuare a dare il meglio sul campo, per contribuire al successo della squadra».

Mario Mandzukic: “La Juventus ha la mia stessa mentalità vincente”.

Racconta, Mario Mandzukic al sito internet ufficiale della Juventus: «Già prima di arrivare alla Juve la conoscevo, per averla affrontata: la sua grande storia è quello che mi ha spinto a venire a Torino. E poi qui ho trovato una mentalità da vincitori, che è la stessa mia: per questo sono contento oggi come il primo giorno, di qualche anno fa».

Una mentalità che si esprime, partita dopo partita, in campo: «Non mi piace lodarmi, preferisco che siano altri a parlare di me. Io cerco di segnare, ma anche di aiutare la squadra in ogni situazione di gioco, perché l’importante è uscire vincitori dalle gare. Mi fa piacere che questo sia apprezzato dai nostri meravigliosi tifosi, con cui ho un rapporto eccellente».

Infine: «Ho tanti bellissimi ricordi di questi anni, ma guardo ai prossimi traguardi, perché nel DNA Juve c’è la voglia continuare a vincere!».