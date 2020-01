Marione augura a Immobile la frattura del perone. E si infortuna Diawara…

ROMA – Mario Corsi, che a Roma tutti conoscono come Marione, ha augurato la frattura del perone a Ciro Immobile. La speranza era che il centravanti della Lazio saltasse il derby. Invece il giorno dopo si è infortunato Diawara della Roma. E sarà lui a saltare la partita di domenica 26 gennaio.

Marione è un noto speaker radiofonico romano. Noto soprattutto tra i tifosi giallorossi (e di rimando anche tra i laziali). Noto soprattutto per le sue posizioni spesso sopra le righe. Questa volta, nel tentativo di alimentare il solito clima da sfottò pre derby, forse è andato un po’ oltre. Ma il destino si è comportato diversamente da come sperava.

Marione augura la frattura della tibia a Immobile.

Siamo alla vigilia di Napoli-Lazio di Coppa Italia e Marione fa una fattura a Immobile: “Mi dispiace, devo dire una cosa importante. Stasera Gino Immobile… Ciro? Come si chiama dai. Comunque mi dispiace ma stasera gli succederà qualcosa. Stasera Immobile si procurerà una mini-frattura al perone. Piccola però eh, non grave. Quanto mai potrà stare fuori? Sei mesi? Eh, allora. Mica si gioca la carriera. Allora si fratturerà qualcos’altro, non gli può venire solo un’influenza intestinale”.

Immobile risponde via Instagram.

Il giorno dopo Immobile (che non si è infortunato anche se ha sbagliato malamente un rigore) risponde su Instagram: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”.

Diawara si infortunia e salta il derby.

E invece per la Roma arriva un’ulteriore beffa: l’infortunio (con rischio di lungo stop) per Amadou Diawara, uscito dal campo nella sfida di Coppa Italia con la Juventus a causa di un problema al ginocchio sinistro, lo stesso già lesionato lo scorso ottobre quando fu sottoposto a intervento chirurgico (meniscectomia). Stavolta i controlli a Villa Stuart avrebbero evidenziato la rottura del menisco esterno. Se il bollettino medico di Trigoria confermerà la diagnosi, Diawara starà fermo per circa tre mesi. E dunque salterà non solo il derby. (Fonti: Fanpage, Instagram, Ansa).