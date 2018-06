Marocco-Iran, partita del gruppo B dei Mondiali 2018, si giocherà venerdì 15 giugno alle ore 17:00 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] presso lo stadio San Pietroburgo, a San Pietroburgo. Marocco e Iran sono nel gruppo B con Portogallo e Spagna.

Dove vedere Marocco-Iran in tv o in streaming

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia Uno a partire dalle 16:40. Su Mediaset Extra, canale 34 e 534 (HD) del digitale terrestre visibile anche su TivùSat (ch. 17), si partirà alle ore 8:00 con Buongiorno Mosca, per proseguire tutta la giornata con contenuti dedicati ai Mondiali. Ci sarà inoltre la possibilità di assistere ai Mondiali 2018 in live streaming sul sito Mediaset.it.

Mondiali Russia 2018: gironi, calendario, date e orari delle partite

Le probabili formazioni

Marocco: Munir, Hakimi, Benatia, Saiss, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi; Amrabat N., Ziyech, Belhanda; Boutaib.

Iran: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Khanzadeh, Mohammadi; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Taremi; Ansarifard; Azmoun.