ROMA – Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Real Madrid. Sul cinque volte Pallone d’oro ci sono i top club di tutto il mondo, così anche il d.g. della Juventus Beppe Marotta ha voluto commentare la situazione dell’asso portoghese.

“Cristiano Ronaldo alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere. Per noi, come per ogni squadra italiana, ci sarebbero dei costi fuori da ogni parametro e un rischio d’impresa altissimo”.

Marotta, ospite a Sky, ha fatto il punto anche su Emre Can: “Di sicuro è un ottimo giocatore e il fatto che a giugno possa a arrivare a costo zero è una grande opportunità per la Juve. Ma non c’è ancora nulla di fatto, abbiamo allacciato dei contatti ma escludo che arrivi già a gennaio. Di sicuro starebbe benissimo nel nostro centrocampo”.