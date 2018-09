TORINO – Annuncio a sorpresa di Beppe Marotta al termine della sfida scudetto vinta dalla Juventus contro il Napoli. Il dirigente non è più l’amministratore delegato della Juventus dopo anni di successi.

“Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome.

Rimarrò nella Juve come direttore generale dell’area sport. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un’esperienza che non mi tocca”.

Le dichiarazioni di Beppe Marotta. pic.twitter.com/dpIP9bKAWN — JuPorn™ (@jup1897) 29 settembre 2018

