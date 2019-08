MILANO – Inter furioso con Wanda Nara. A pochi minuti dall’esordio in campionato contro il Lecce, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha risposto a muso duro a Wanda Nara che aveva dichiarato che qualcuno in società aveva chiesto a Icardi di restare a Milano.

“Le parole di Wanda Nara su Icardi? Per noi un pizzico di fastidio, sia per i tempi che per i modi. Smentisco nel modo più assoluto che qualsiasi dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia ben precisa e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell’Inter può stravolgere questa linea comune”.

Cosa aveva detto Wanda Nara durante la trasmissione televisiva di Mediaset “Tiki Taka”. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter”.”Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grande squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui”.

“La sua decisione è sempre stata chiara – ha aggiunto Wanda –, magari ha parlato con qualcuno che gli ha chiesto di restare. Magari quello che comanda… Si sono dette tante cose su di noi, molte sono false. Si è detto che Mauro avesse già un accordo con la Juve. O che io sia andata a Napoli. Falsissimo. Io non posso mettergli un’arma in testa: lui vuole restare. La società paga lo stipendio ed è libera di decidere se utilizzarlo, lui è libero di decidere dove giocare, ognuno fa quello che si sente”.

“Antonio Conte? È un grande allenatore, uno dei migliori ma fa quello che gli dice la società. Magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio” (fonti: Dazn, Tiki Taka e La Gazzetta dello Sport).