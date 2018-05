Marsiglia-Atletico, streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Europa League

LIONE (FRANCIA) – Marsiglia-Atletico Madrid 0-0 (alle ore 20.45), partita valida come finalissima di Europa League 2018.

Marsiglia-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Zambo Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lucas Hernandez, Godin, Giménez, Vrsaljko; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.

Marsiglia-Atletico Madrid, streaming e diretta tv: dove vederla

Il match tra Marsiglia e Atletico Madrid sarà visibile sia in chiaro, su TV8, sia per gli abbonati Sky: in streaming match disponibile sul sito ufficiale di TV8, nonchè su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Marsiglia-Atletico Madrid | La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal