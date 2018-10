MARSIGLIA (FRANCIA) – Marsiglia-Lazio 0-2, gol: Wallace 10′, Caicedo 60′. Partita valida per la fase a gironi di Europa League. Classifica: Francoforte 9, Lazio 6, Marsiglia e Apollon 1.

90′ – Fischio finale, la Lazio ha vinto 2-0 sul campo del Marsiglia e ha ipotecato la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Gol segnati da Wallace e Caicedo. Immobile ha giocato benissimo e ha chiuso la sua partita con un palo e un assist.

60′ – Gol della Lazio. La seconda rete era nell’aria ed è arrivata grazie a Caicedo. L’attaccante della Lazio è stato messo in porta da uno splendido assist di Ciro Immobile e non ha sbagliato davanti a Mandanda.

52′ – Lazio sfiora raddoppio. Passaggio filtrante di Caicedo per Lulic. L’esterno ha superato Mandanda in dribbling ma non è riuscito a segnare da posizione defilata.

45′ – Fine primo tempo. Lazio in vantaggio di un gol a Marsiglia. Decisiva la rete siglata da Wallace dopo dieci minuti di gioco. Immobile ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo a Mandanda battuto. Marsiglia non pervenuto fino a questo momento.

32′ – Lazio vicina al raddoppio. Ancora Ciro Immobile che ha calciato di prima con il destro e ha costretto Mandanda alla parata prodigiosa in calcio d’angolo.

21′ – Palo della Lazio. Ciro Immobile è stato dimenticato dalla difesa del Marsiglia, ha calciato con il sinistro ma il palo gli ha negato la gioia della rete.

10′ – Gol della Lazio. La squadra di Roma è passata in vantaggio con un gol di testa di Wallace sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della squadra allenata da Simone Inzaghi. Il brasiliano ha sfruttato una uscita a vuoto di Mandanda per portare in vantaggio la sua squadra.

Il tabellino di Marsiglia-Lazio

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda, Sakai, Rami, Kamara, Amavi; Strootman, Luiz Gustavo; Sanson, Payet, Ocampos; Mitroglou. Allenatore: Rudi Garcia.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu; Caceres, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

