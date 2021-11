Marsiglia-Lazio, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lazio, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Situazione delicata per la Lazio nel girone di Europa League. La squadra di Sarri vola in Francia con l’obiettivo dei tre punti, che sarebbero preziosissimi in ottica qualificazione. L’avversario è il Marsiglia di Jorge Sampaoli, fermo a tre punti con tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa della Lazio nella partita d’andata. La partita si gioca il 4 novembre, fischio d’inizio alle 21. Marsiglia-Lazio dove vederla.

Dove vedere Marsiglia-Lazio in tv e in streaming

La partita di Europa League Marsiglia-Lazio, con fischio d’inizio alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Marsiglia-Lazio: le probabili formazioni

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.