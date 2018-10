MARSIGLIA (FRANCIA) – Scontri brevi ma violenti ieri sera, nel centro di Marsiglia e nelle strade adiacenti, fra decine di tifosi dell’OM e della Lazio, appena arrivati in città alla vigilia del match di Europa League di stasera al Velodrome. Secondo testimoni citati dal quotidiano locale La Provence, “gli italiani erano vestiti completamente di nero ed alcuni erano armati di bastoni e coltelli”.

Si sarebbero affrontate un’ottantina di persone per parte davanti al Centre-Bourse, una zona commerciale vicino alla centralissima Canebiere e al Vecchio Porto. Pronto l’intervento della polizia, già schierata per un match giudicato ad alto rischio dalle autorità, che ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i gruppi di tifosi.

Il bilancio è di tre feriti lievi, due dei quali italiani. Una fonte della polizia sostiene che “gli scontri sono avvenuti verso le 22, quando fra i 60 e gli 80 tifosi italiani residenti in un hotel sono scesi al Vecchio Porto”.

Ma non è finita qui perché stando a quanto raccontato da alcuni tifosi della Lazio, il clima sarebbe talmente tanto teso dopo gli scontri tra le due tifoserie che davanti al loro hotel sarebbero state piazzate due teste di porco in segno di minaccia.

cittaceleste.it ha riportato in esclusiva il racconto di un tifoso laziale: «Qui è caccia al laziale. Ieri ci hanno pedinati fino ai pub. E oggi pure stanno girando per cercarci. Non si può uscire dall’ hotel perché ti aspettano pure fuori. Una vergogna come quello che ci hanno fatto trovare sui cancelli. Due teste di porco».

Gli scontri tra i tifosi della Lazio e quelli del Marsiglia in Francia

REPORTS: Marseille fans clashed with Lazio fans last night. There are injuries on both sides.#EuropaOnStarTimes pic.twitter.com/Z328lm4Vfj — The Adam Maina ™ (@AdamMaina_) 25 ottobre 2018